В КЖД рассказали, как быть калининградцам, которые не смогли купить билеты на прямой поезд в Москву из-за высокого спроса

Из-за высокого спроса в период отпусков не все пассажиры могут купить билеты на прямой поезд из Калининграда в Москву и обратно. В пресс-службе КЖД рассказали, как быть – поехать можно комбинированным способом с пересадкой в Смоленске.

Инструкция от КЖД такая. Рекомендуется за 5 дней до запланированной поездки приобрести билеты на поезд № 360 Калининград – Адлер. Он отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Уже из Смоленска в Москву в 13:26 и 16:04 отправляются «Ласточки».

С Белорусского вокзала Москвы «Ласточка» отходит в 09:56 и 12:00 и прибывают в Смоленск в 14:07 и 16:03.

Из Смоленска поезд дальнего следования № 359 Адлер – Калининград отходит в 17:08. Таким образом, в Калининград поезд прибывает на следующий день в 08:30.