В Калининградской области экипажи истребителей тренируются наносить бомбоштурмовые удары

В Калининградской области экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 тренировались наносить высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям. Об учениях-стрельбах сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В рамках тренировки были успешно уничтожены командные пункты, фортификационные сооружения, скопление бронетехники и живой силы условного противника.

Летчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням авиационными бомбами.

Также огонь вели неуправляемыми ракетами С-8 и из автоматической скорострельной пушки.

В учении приняло участие 10 экипажей самолетов.