Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2026 10:58

В Калининградской области экипажи истребителей тренируются наносить бомбоштурмовые удары

Учения провели на авиационном полигоне
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 тренировались наносить высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям. Об учениях-стрельбах сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В рамках тренировки были успешно уничтожены командные пункты, фортификационные сооружения, скопление бронетехники и живой силы условного противника.

Летчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням авиационными бомбами.

Также огонь вели неуправляемыми ракетами С-8 и из автоматической скорострельной пушки.

В учении приняло участие 10 экипажей самолетов.