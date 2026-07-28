Представитель Калининграда не смог победить в конкурсе водителей автобусов

Фото: «Калининград-ГорТранс».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных пассажирских маршрутов» провели в Набережных Челнах, куда съехались шоферы из регионов России. Калининград представлял Илья Карпенков. Об этом сообщает «Калининград-ГорТранс».

Увы, наш земляк не смог занять призовое место.

Победителем стал представитель Набережных Челнов Александр Волков, он получил в качестве приза автомобиль

Серебро также у водителя из Набережных Челнов – Рамиль Сафин получил 200 тысяч рублей и холодильник. Третье место занял Александр Юхнович из Минска, ему вручили 100 тысяч рублей и стиральную машину.

В конкурсе принимал участие 51 водитель из 40 городов России, а также Беларуси.