. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС. Об этом в соцсетях написал во вторник, 28 июля, губернатор Алексей Беспрозванных.

«С сегодняшнего дня в Калининградской области Лукойл снимает лимиты на отпуск топлива – заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и Сургутнефтегаз», - сообщил глава региона.

Отмечается, что на заправках «Балтнефти» ограничения пока действуют: бензин – 30 л, дизель – 100 л. В правительстве обсуждают возможность снять эти лимиты.