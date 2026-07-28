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НовостиОбщество28 июля 2026 12:10

В Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС

Набирать топливо теперь позволено и в канистры
Александр КАТЕРУША
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС. Об этом в соцсетях написал во вторник, 28 июля, губернатор Алексей Беспрозванных.

«С сегодняшнего дня в Калининградской области Лукойл снимает лимиты на отпуск топлива – заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и Сургутнефтегаз», - сообщил глава региона.

Отмечается, что на заправках «Балтнефти» ограничения пока действуют: бензин – 30 л, дизель – 100 л. В правительстве обсуждают возможность снять эти лимиты.