В Калининградской больнице спасли 6-летнего мальчика с повреждением мозга после ДТП

Фото: минздрав региона.

В Детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги спасли 6-летнего мальчика с повреждением мозга после тяжелого ДТП. Состояние ребенка было угрожавшее жизни, врачи провели компрессионную трепанацию черепа с двух сторон – редчайший случай. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи поместили их подкожно в области бедер ребенка. Кости находились там около 10 дней, до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. Затем кости вернули на место, зафиксировав их пластинами.

Впереди – длительный курс реабилитации.

С начала года в отделении нейрохирургии было проведено 55 операций, четыре из которых – высокотехнологичные.