В Черняховске, Славске и Светлогорске начали создавать новые общественные пространства

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет благоустройство общественных территорий сразу в трех городах: Черняховске, Славске и Светлогорске. Там приступили к активной фазе работ, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Территории в городах еще в 2024 году стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Так, в Черняховске стартовал проект реновации историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека». Преобразованы будут 2 га в центре города, включая городскую площадь и прилегающий сквер. Предусмотрено создание прогулочного маршрута, который свяжет парк Победы и прибрежную зону городских озер, а также обновление двух площадей и ликвидация стихийных парковок.

В Славске преображается главная рекреационная зона города в парк имени Юрия Гагарина. Здесь обновят более 5 га, будут обустроены входная группа, сцена, спортивные и детские площадки, зона аттракционов, площадка для ярмарок.

В Светлогорске появится Отиум-парк вдоль реки Светлогорки. Новое пространство в 4 га соединит Калининградский проспект с улицей Береговой. Здесь появятся деревянные настилы и мостики, а точками притяжения станут несколько историко-природных локаций: «Мельничный остров», где сохранились остатки стен средневековой мельницы, а также «Раушен-Орт» – территория первого железнодорожного вокзала.

Параллельно работы по благоустройству ведут и в других городах: в Правдинске, Краснознаменске, Нестерове.