В Калининградской области за месяц штрафы за экологические правонарушения превысили 1,2 млн рублей

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области за месяц штрафы за различные нарушения природоохранного законодательства превысили 1,2 млн рублей, сообщили в минприроды региона.

В частности, за неисполнение условий разрешительной документации при обрезке деревьев составлено семь протоколов об административных правонарушениях: 16 человек заплатили 330 тыс. рублей.

За повреждение и обрезку деревьев без разрешений заведено 8 дел об административных правонарушениях, также 9 ответственных заплатили 118 тыс. рублей.

Также вели контроль и за водными объектами, сбросом сточных вод. Тут штрафы составили 80 тыс. рублей. Значительный объем работы проведен и в сфере обращения с отходами.