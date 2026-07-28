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НовостиОбщество28 июля 2026 15:45

Температура в июле в Калининграде оказалась ниже климатической нормы – синоптики

Среднемесячная температура всего +16,9°С
Александр КАТЕРУША

Июль в этом году в Калининграде прохладный со среднемесячной температурой всего +16,9°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», это на 1,5°С ниже климатической нормы.

Сегодня, как выяснили специалисты, уже двадцатый по счету день за июль со среднесуточной температурой на 1 и более градусов ниже нормы.

По обеденным данным метеостанций, температура на большей части региона не превышает +17...+18°С, а ощущаемую температуру снижает пронизывающий ветер с порывами до 12-15 м/с.