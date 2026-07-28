Дома у 21-летнего калининградца нашли наркотики

В Калининграде дома у 21-летнего парня полицейские обнаружили и изъяли 4 пакетика с психотропным веществом. Жилище молодого человека проверили после получения информации о том, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, оперативники также установили точное местонахождение двух оборудованных тайников-закладок. В Светлогорске и Калининграде обнаружены и изъяты две закладки с наркотиками.

Заведены уголовные дела, расследование продолжается.