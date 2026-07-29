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НовостиОбщество29 июля 2026 7:02

В МЧС рассказали о пожаре в Правдинском районе, в котором погиб человек

Личность погибшего устанавливают
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В поселке Гусево Правдинского района случился пожар, в котором погиб человек. О том, что случилось 28 июля в 17:15 на улице Заречной, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Прибывшие пожарные заметили дым, который выходил из-под кровли одноэтажного дома с мансардой. В 19:00 возгорание локализовали. Выгорела комната на первом этаже на площади 50 квадратных метров.

На месте был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается.

Причину случившегося пока не назвали.