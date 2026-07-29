Кредиторы из Новосибирска оскорбляли калининградку, чей сын задолжал им деньги. Позже им пришлось заплатить штраф за свои действия. Историю рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Все началось с того, что 21-летний калининградец оформил договор микрозайма на 3750 рублей под 292% годовых со сроком 16 дней и допустил просрочку платежа. Спустя время он погасил долг, оплатив кредитной организации 6300 рублей.

Несмотря на это, юношу начали «бомбить» сообщениями с требованием вернуть задолженность. Аналогичные сообщения начала получать и мать парня, работающая учителем. Ей писали, например: «Твой сын вор. Тебе нельзя работать в школе, т. к. ты учишь чужих детей воровать. Директор и заместитель уже в курсе». Директору школы при этом действительно звонили.

Семье помогли судебные приставы. Микрокредитной организации, которая, как выяснилось, зарегистрирована в Новосибирске, назначили штраф 200 тысяч рублей. Оплатив его, они перестали посылать оскорбительные СМС.