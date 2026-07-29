Зеленоградск вошел в тройку дорогостоящих направлений страны для отдыха в августе 2026-го. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на данные бронирований гостиниц и квартир.

Зеленоградск стоит в списке самых дорогих мест на третьей позиции со средней стоимостью ночи в отеле 9775 рублей. На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае где ночь проживания в среднем стоит 10551 рубль. На втором – Осташков и 9972 рубля.

Далее в списке идут Выборг, карельская Сортавала, Архыз, крымские Мысовое и Мисхор, Новомихайловский и Дивноморское в Краснодарском крае.