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НовостиОбщество29 июля 2026 7:17

Зеленоградск вошел в тройку дорогостоящих направлений страны для отдыха в августе

В среднем ночь в отеле на берегу моря стоит, по данным аналитиков, 9775 рублей
Александр КАТЕРУША

Зеленоградск вошел в тройку дорогостоящих направлений страны для отдыха в августе 2026-го. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на данные бронирований гостиниц и квартир.

Зеленоградск стоит в списке самых дорогих мест на третьей позиции со средней стоимостью ночи в отеле 9775 рублей. На первом месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае где ночь проживания в среднем стоит 10551 рубль. На втором – Осташков и 9972 рубля.

Далее в списке идут Выборг, карельская Сортавала, Архыз, крымские Мысовое и Мисхор, Новомихайловский и Дивноморское в Краснодарском крае.