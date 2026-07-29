Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:45

На трассе Калининград – Черняховск БМВ подрезал «Рено», который после этого улетел в кювет и врезался в дерево

Водителя «немца» ищет полиция
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: УГИБДД Калининградской области.

На трассе Калининград – Черняховск случилось ДТП, после которого ищут причастного водителя БМВ, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

По предварительным данным, 28 июля около 19:29 БМВ, двигаясь в сторону Калининграда, на 44-м км трассы после обгона автомобиля «Рено» резко затормозил. Женщина-водитель, которая находилась в «Рено», также резко затормозила, не справилась с управлением: автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Автомобилистку с травмами госпитализировали, а БМВ больше не видели.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.