На трассе Калининград – Черняховск БМВ подрезал «Рено», который после этого улетел в кювет и врезался в дерево

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

На трассе Калининград – Черняховск случилось ДТП, после которого ищут причастного водителя БМВ, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

По предварительным данным, 28 июля около 19:29 БМВ, двигаясь в сторону Калининграда, на 44-м км трассы после обгона автомобиля «Рено» резко затормозил. Женщина-водитель, которая находилась в «Рено», также резко затормозила, не справилась с управлением: автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Автомобилистку с травмами госпитализировали, а БМВ больше не видели.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.