Калининградец завоевал серебро чемпионата России по легкой атлетике

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по легкой атлетике, на котором калининградец Александр Миронов взял серебро. Об успехе нашего земляка сообщает пресс-служба областного минспорта.

Соревновались 800 атлетов на стадионе «Калининец» в тридцатиградусную жару. Калининградец Александр Микрюков, которому еще нет 18, из-за солнечного удара не смог финишировать на дистанции 5000 м.

А вот Александр Миронов отличился на дистанции 200 м. В финале он пробежал полкруга за 20,78 секунды, уступив представителю Хабаровска Александру Николаеву.