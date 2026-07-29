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НовостиОбщество29 июля 2026 8:38

Калининградца осудили по статье об оправдании терроризма

Мужчина симпатизировал ВСУ
Александр КАТЕРУША

В Калининграде осудили местного жителя по статье об оправдании терроризма и публичных призывах к деятельности против безопасности РФ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что мужчина в 2023-2024 гг. разместил в одном из мессенджеров материалы, содержащие оправдание действий террористических организаций, а также побуждающие к финансированию ВСУ.

Приговор – 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.