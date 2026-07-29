Калининградца осудили по статье об оправдании терроризма

В Калининграде осудили местного жителя по статье об оправдании терроризма и публичных призывах к деятельности против безопасности РФ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что мужчина в 2023-2024 гг. разместил в одном из мессенджеров материалы, содержащие оправдание действий террористических организаций, а также побуждающие к финансированию ВСУ.

Приговор – 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.