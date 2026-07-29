Министр спорта Калининградской области ответила родителям юных шахматистов, которые вынуждены платить за выездные соревнования

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство спорта не может взять на себя полностью расходы на выездные соревнования по шахматам. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сказала 29 июля в прямом эфире в ЦУР, отвечая на вопрос местного жителя о том, что финансирование недостаточное, а многое в шахматном спорте региона держится на энтузиазме и самообеспечении родителей спортсменов.

- Что касается финансирования на выездные мероприятия. В этом году финансирование по данному виду спорта увеличено почти на 30%. Мы ежегодно стремимся к тому, чтобы финансовую нагрузку с родителей максимально снять. Но, к сожалению, есть некоторые ограничения, и пока полностью это невозможно, - ответила министр.

Также Наталья Ищенко сообщила, что в Калининградской области работает спецшкола по шахматам, а тренируются спортсмены в Центре спорта в Южном парке, крупные соревнования проводят на «Ростех Арене» в Калининграде.

Также она отметила, что в минувшие выходные открыли два клуба – в Гвардейске и Черняховске. Провели и чемпионат с участием 100 спортсменов.