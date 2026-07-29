Доступ к недострою-заброшке в Холмогоровке ограничат по решению суда

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Доступ к аварийному зданию в поселке Холмогоровка ограничат по иску прокуратуры Зеленоградского района. Речь идет об объекте капитального строительства, который уже находится в аварийном состоянии, не имеет ограждения, представляет угрозу безопасности, в том числе детей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, собственник объекта – ООО «Аграрная инвестиционная компания» – обязан теперь ограничить доступ к зданию.

Забор уже начали ставить.