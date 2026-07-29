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НовостиОбщество29 июля 2026 9:55

В Зеленоградском районе со склада мясокомбината похитили дорогое оборудование

Задержать удалось 23-летнего электромеханика
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградском районе в пос. Котельниково со склада мясокомбината похитили дорогостоящее оборудование и комплектующие. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Подозреваемый уже задержан. Это 23-летний парень, который работал электромехаником и имел допуск к производственным участкам. В течение недели он вынес со склада несколько перекрутчиков и десятки различных составных частей для агрегатов. Ущерб организации превысил 8 млн рублей.

Часть похищенного изъяли.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.