Девочка из Калининградской области победила в специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»

. Фото: предоставлено организаторами.

Школьница Ксения Дмитриева из Славска победила в специальной номинации «Сказки народов моей страны» конкурса «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили организаторы 29 июля.

В рисунке шестиклассница обратилась к образам русских народных сказок и преданий. Центральный образ женщины с веретеном на ее рисунке символизирует связь поколений, непрерывность времени и единство культурных традиций.

На конкурс, который проходил в рамках Года единства народов России, зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Специальная детская номинация «Сказки народов моей страны» объединила 1272 участника от 3 до 13 лет. Они писали тексты и рисовали.

Всего выбрали 100 победителей из 43 регионов. Их работы войдут в ежегодный сборник, который посвящен сказкам народов России.