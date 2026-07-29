На экотропе «Высота Эфа» на Куршской косе уложили новый настил

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

На территории Куршской косы на экотропе «Высота Эфа», создан новый почвозащитный настил, ведущий через авандюну к морю. Его протяженность 53 метра, сообщает пресс-служба нацпарка. Отметается, что прежний деревянный настил сильно «устал».

Новая дорожка – из более прочного и устойчивого к климатическим условиям материала, полнотелой террасной доски, изготовленной из кремнеполимерного композита.

Как заявил директор национального парка Анатолий Калина, древесина просто не выдерживает нагрузки в нашем климате.

Также решено было капитально отремонтировать настил на экотропе «Озеро Лебедь».