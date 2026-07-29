Назван самый популярный вид спорта в Калининградской области в 2026 году

Самым популярным видом спорта в 2026 году в Калининградской области стал футбол – уже традиционно. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала 29 июля в прямом эфире в ЦУР.

- Есть несколько видов спорта – самых массовых и популярных. Конечно, самый популярный – это футбол. Им занимается самое большое количество ребят и взрослых в Калининградской области, - говорит гостья эфира. – Конкуренцию ему составляют баскетбол и волейбол. Если мы говорим о том, чем бы люди хотели заниматься, – это плавание.

Министр отметила, что власти стремятся к тому, чтобы инфраструктура в регионе развивалась и во всех муниципалитетах были ФОКи и стадионы.