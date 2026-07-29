В Багратионовске во время рубки деревьев в парке рабочий сорвался и погиб

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Во время рубки деревьев на территории ландшафтного парка в Багратионовске рабочий сорвался с высоты и погиб. О трагедии, которая случилась утром 23 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Предварительно установлено нарушение правил безопасности при опиливании сухостойных деревьев. Рабочий был привлечен местным предпринимателем. Мужчина, отмечается, имел при себе альпинистское снаряжение, но упал на землю и от полученных травм скончался.

Ход расследования дела – на контроле прокуратуры.