В Калининграде 4-летний мальчик сел за руль служебного автомобиля ГИБДД

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде полицейские обрадовали 4-летнего мальчика Леву в день его рождения. Именинник, как рассказала его мама, мечтает стать сотрудником ГАИ и всячески проявляет интерес к работе правоохранителей. В день рождения мальчика навестили сотрудники полиции, которые прибыли во двор на служебном автомобиле дорожно-патрульной службы.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полицейские так откликнулись на мамину просьбу в социальных сетях. Сотрудники полиции поздравили ребенка, вручили ему подарки и позволили – конечно, под строгим присмотром полицейских – посидеть за рулем служебной машины и активировать проблесковые маячки.