Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 11:09

В Музее янтаря открыли «кабинет редкостей» с чучелом крокодила и уникальными самородками

Собрание сокровищ представили в шкафу в стиле эпохи барокко
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградский Музей янтаря.

В Музее янтаря появился «кабинет редкостей». О новой экспозиции, которую организовали в шкафу в стиле эпохи барокко, сообщает пресс-служба Музея янтаря.

Посетителям рассказывают о месте янтаря в европейских кунсткамерах и «кабинетах редкостей» XVI–XVIII веков, когда аристократы, ученые-натуралисты и врачи коллекционировали диковинки, в том числе и янтарь. В экспозиции представлены не только уникальные образцы янтаря разнообразных оттенков и размеров, но и все, что собирали века назад. Это ракушки и кораллы, чучело крокодила, художественные произведения, яйца птиц и ценные минералы.

Новый раздел находится в постоянной экспозиции.