В Музее янтаря открыли «кабинет редкостей» с чучелом крокодила и уникальными самородками

. Фото: Калининградский Музей янтаря.

В Музее янтаря появился «кабинет редкостей». О новой экспозиции, которую организовали в шкафу в стиле эпохи барокко, сообщает пресс-служба Музея янтаря.

Посетителям рассказывают о месте янтаря в европейских кунсткамерах и «кабинетах редкостей» XVI–XVIII веков, когда аристократы, ученые-натуралисты и врачи коллекционировали диковинки, в том числе и янтарь. В экспозиции представлены не только уникальные образцы янтаря разнообразных оттенков и размеров, но и все, что собирали века назад. Это ракушки и кораллы, чучело крокодила, художественные произведения, яйца птиц и ценные минералы.

Новый раздел находится в постоянной экспозиции.