В Калининградской области более 40 компаний по доставке еды работают с нарушениями – Россельхознадзор

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В Калининградской области более 40 точек общепита, которые реализуют продукты питания через интернет и занимаются доставкой, работают с нарушениями. Об этом 29 июля заявили в региональном Россельхознадзоре.

Накануне специалисты провели проверки, изучили популярные онлайн-сервисы доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Так и были обнаружены нарушения правил при организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, например, на подконтрольную животноводческую продукцию.

Направлены предупреждения и предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В профильные ведомства высланы информационные письма для принятия мер.