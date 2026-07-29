Организация волонтеров «Хранители руин» проведет 300-й по счету субботник и фестиваль

Мероприятия в воротах проводят регулярно. Фото: организация «Хранители руин»..

Региональная волонтерская организация «Хранители руин», которая работает уже шестой год, проведет трехсотый по счету субботник – он состоится в августе, дату сейчас определяют, участвовать могут все. Об этом рассказал руководитель движения Василий Плитин.

Ближайшее событие «Хранителей руин» - ставший уже традиционным городской фестиваль «Воротник». Он состоится уже 1-2 августа в Железнодорожных воротах на Гвардейском проспекте, у парка Победы. Там «Хранители руин» базируются с 2022 года и проводят различные мероприятия. На этот раз в программе мастер-классы, экскурсии, лекции, концерты.

Вход на фестиваль бесплатный. Отдельные мероприятия требуют регистрации, но также бесплатны.