Задержан 20-летний житель Калининграда, который участвовал в подготовке теракта

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области.

Задержан житель Калининграда, который участвовал в подготовке теракта, ход расследования уголовного дела на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле нынешнего года молодой человек осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры региона. Файлы он передал представителю террористической организации. Следствие считает, что парню было известно, что добытые им материалы и сведения будут использованы для подготовки теракта.

Как отметили в пресс-службе регионального УФСБ, парню 20 лет. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие.