В Гвардейске мошенники целый месяц обманывали пенсионерку, ей помогли полицейские

В Гвардейске полицейские помогли 78-летней местной жительнице, которую в течение месяца обманывали телефонные мошенники. Удалось предотвратить хищение более 1,5 млн рублей.

Известно, что аферисты названивали пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банковских учреждений, убеждали, что ее накопления в опасности. Они намеревались в итоге получить деньги через курьера. Об этом узнали сотрудники МВД, которые прибыли к дому женщины. В этот момент она как раз ждала курьера, чтобы передать ему первые 130 тысяч рублей. Ей рассказали об опасности ситуации.

Увы, на следующий день пенсионерка попыталась закрыть накопительный счет для снятия всей суммы в банке. Действовала она снова по указке мошенников. Только благодаря вмешательству полицейских счет был временно заблокирован сотрудниками банка.

Заведено уголовное дело.