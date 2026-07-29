В центре Москвы открылась выставка, посвященная Калининграду

. Фото: администрация Калининграда.

В Москве на Арбате открылась фотовыставка, посвященная Калининграду, – представлены снимки главных достопримечательностей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Прохожие увидят Музей Мирового океана, калининградский филиал Третьяковской галереи, сквер 70-летия Калининградской области.

Как рассказали организаторы, выставка приурочена к 35-летию Союза российских городов и показывает, как муниципалитеты прошли путь от 1990-х до современных урбанистических решений.

Выставка работает до 31 июля.