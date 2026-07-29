В Калининграде врача перинатального центра обвиняют в убийстве по неосторожности

В Калининграде начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению врача в причинении смерти по неосторожности новорожденному. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 21 сентября 2024 года в Региональный перинатальный центр доставили женщину на позднем сроке беременности. Врач-акушер при оказании роженице медипомощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию, изначально выбрала неверную тактику родовспоможения.

В результате новорожденной была причинена закрытая черепно-спинномозговая травма. Впоследствии роженице проведено экстренное кесарево сечение, но, несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, новорожденная девочка умерла в спустя два дня после рождения.

Судебное заседание по делу назначено на 30 июля.