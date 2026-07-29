В калининградский горсовет выдвинули 88 кандидатов

По состоянию на 28 июля, в выборах в Городской Совет депутатов Калининграда будут принимать участие 88 кандидатов. Все они выдвинуты политическими партиями, сообщает пресс-служба Облизбиркома.

Еще 109 кандидатов будут участвовать в выборах в остальных муниципалитетах, где проходят основные, а также дополнительные и повторные выборы депутатов окружных Советов.

Напомним, последний день представления документов в окружные комиссии на муниципальных выборах– 5 августа. В течение 10 дней с момента представления кандидатами документов на регистрацию комиссия принимает решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.