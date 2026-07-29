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НовостиПолитика29 июля 2026 19:33

На Балтфлоте прошли учения по борьбе с дронами

Такие занятия проводят регулярно
Виктор Сергеев

В Калининградской области прошли очередные занятия по противодействия беспилотникам условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Мобильные подразделения в учебных целях применяли станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

По замыслу занятия, подразделения радиоэлектронной борьбы осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов выполнили поражение обнаруженных беспилотников.