На Балтфлоте прошли учения по борьбе с дронами

В Калининградской области прошли очередные занятия по противодействия беспилотникам условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Мобильные подразделения в учебных целях применяли станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

По замыслу занятия, подразделения радиоэлектронной борьбы осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов выполнили поражение обнаруженных беспилотников.