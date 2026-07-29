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НовостиОбщество29 июля 2026 19:49

С начала года в Следственный комитет расследовал 16 уголовных дел по налоговым преступлениями

12 из них уже направлены в суд
Виктор Сергеев

За 6 месяцев 2026 года в Калининградской области окончено производство по 16 уголовным делам о налоговых преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 12 из них уже направлены в суд.

По направленным в этом полугодии в суд уголовным делам сумма ущерба составила 2,5 млрд рублей. В ходе предварительного следствия возмещен ущерб от преступных посягательств на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 2,9 млрд рублей, отметили в пресс-службе Следственного комитета.