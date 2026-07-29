В Калининграде бетонщику оторвало палец на производстве

В Гурьевский суд поступил иск о взыскании компенсации вреда на одной из строек в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В сентябре прошлого года бетонщик придерживал руками подвешенные к грузоподъемному крану неравномерно сложенные опалубочные щиты. После удара о бетонную стену один из верхних щитов прищемил рабочему палец левой руки, в результате чего произошла его травматическая ампутация.

Пострадавший потребовал выплатить ему компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Предварительное судебное слушание по делу назначено на 24 сентября.