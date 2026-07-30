В Светлом агрессивный мужчина пытался сломать дверь в квартиру соседки

В Светлом агрессивный местный житель пытался сломать дверь в квартиру соседки – ломился к женщине он ночью и теперь его ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился в апреле. Ломая дверь, 41-летний мужчина высказывал в адрес соседки всяческие оскорбления.

Прибывшие на место полицейские агрессора задержали. Он был привлечен к административной ответственности по статье об оскорблении.

Суд же рассмотрит иск о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда в размере 60 тыс. рублей.