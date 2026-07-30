В Калининграде директор лизинговой компании обманул несколько человек и заработал более 3.1 млн рублей

В Калининграде директор лизинговой компании под видом привлечения инвестиций обманул несколько человек и нечестно заработал более 3.1 млн рублей. О задержании злоумышленника сообщает пресс-служба областного УМВД.

Руководитель фирмы, занимавшейся арендой и лизингом торгового оборудования, предлагал желающим быстро заработать вложиться в развитие бизнеса или приобрести доли в его АО. Делец заключал договоры, забирал деньги, но обязательства не выполнял, а дивиденды инвесторам не поступали.

По предварительным данным, полученные от горожан деньги бизнесмен не вкладывал в дело, а просто тратил.

Заведены уголовные дела.