Несколько улиц в Гурьевске остались без воды 30 июля

В четверг, 30 июля, коммунальщики проводят аварийные работы в Гурьевске на ул. Новая, д. 5. До 17:00 часов возможны перебои с водоснабжением, сообщает областной «Водоканал».

Организован подвоз воды, цистерна с водой находится с 10:30 у храма на улице Зеленой.

Где не будет воды:

Ул. Советская 61м, 61ж, 61а, 61л, 63, 63б, 63а, 65в, 65а, 65б, 67, 68, 76, 74а, 70а, 70, 70в,70г, 70б, 70к1, 70д, 71, 73, 75, 77, 78, 80, 79а, 79, 84, 79б, 81а, 86, 79в.

Ул. Железнодорожная 4, 4а, 15.

Пер. Парковый , 1.

Лесная 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5, 7.

Парковая Аллея 1, 1а, 4б, 4а, 4.