Власти накажут перевозчика за ранние сходы маршруток №72 с линии

Маршрутка №72 в Калининграде ходит редко, приходится долго ждать. Об этом 30 июля во время прямой линии рассказали местные жители главе городской администрации Елене Дятловой. Они отметили, что маршруткой, в частности, пользуются учащиеся школы олимпийского резерва № 5 по футболу, которая находится в конце проспекта Мира.

- Отмониторим работу перевозчика «Маршрутное такси 2». У данного перевозчика действительно фиксируются случаи невыполнения рейсов, просто снятие рейсов и ранние сходы. Проблему знаем. Данный перевозчик неоднократно привлекался к ответственности за такого рода нарушения, - отреагировала глава.

Власти обещают принять еще раз «все меры административного и финансового воздействия».

- Понимаем, знаем, постараемся до августа устранить ранние сходы и невыпуск транспортных средств по данному маршруту, - прокомментировала сити-менеджер.