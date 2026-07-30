Не стало известного в Калининградской области дирижера Эдуарда Гантовского

На 97 году ушел из жизни Эдуард Гантовский, заслуженный артист России, дирижер и один из значимых деятелей музыкальной культуры Калининградской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба областной филармонии.

Эдуард Викторович Гантовский родился в 1929 году, с золотой медалью окончил Институт военных дирижеров, более 30 лет служил в ВС, руководил оркестрами воинских частей и военных учебных заведений региона.

Одним из главных дел его жизни стало создание Калининградского областного концертного духового оркестра в 1990 году. С 2007-го коллектив, который под руководством Гантовского отличался высочайшим профессионализмом и богатейшим репертуаром, вошел в состав Калининградской филармонии.

«Из жизни ушел человек-эпоха, Маэстро, посвятивший себя без остатка высокому искусству. Его вклад в развитие музыкального искусства нашего региона невозможно переоценить», - отметили в филармонии.

Прощание с маэстро состоится 1 августа, в субботу, с 11:00 до 12:00, в концертном зале Калининградской областной филармонии на ул. Б. Хмельницкого, 63А.

Похороны пройдут на мемориальном кладбище «Курган славы» в Медведевке.