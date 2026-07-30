За один день жители Калининградской области отдали мошенникам более 7 млн рублей

Только за один день жители Калининградской области отдали мошенникам 7 млн 64 тыс рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Жертвами преступников стали четыре человека, а больше всех – свыше 4,8 млн рублей – отдала злоумышленникам пенсионерка из Калининграда, которая поверила в историю про «безопасный счет».

Жертвами также стали оператора из Гурьевского района и двое жителей Калининграда, которые думали, что им звонят настоящие сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Люди лишились всех своих накоплений.