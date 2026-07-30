Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 10:17

В Калининградской области завершили ремонт трех мостов

Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде в этом году ремонтируют 12 мостов. Работа на трех объектах завершена, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Так, завершен ремонт моста через Писсу в Нестеровском районе, который располагается на трассе Чкалово – Заветы – Нестеров. Закончены два моста на трассе Свобода – Юдино – Заозерное – Южное, которые проходят через реку Удельную в районе поселков Капустино и Новостроево.

Еще на пяти сооружениях ведутся работы, которые планируется завершить в октябре-ноябре этого года. Их готовность составляет от 30 % до 50 %.

Оставшиеся четыре моста стали переходящими на следующие годы: через Преголю и на Южном обходе, через реку Зеленую в районе поселка Приморье, через реку Бичеву в районе поселка Хрустальное. Там ремонтируют конструктивные элементы.