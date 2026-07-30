В Калининградской области завершили ремонт трех мостов

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде в этом году ремонтируют 12 мостов. Работа на трех объектах завершена, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Так, завершен ремонт моста через Писсу в Нестеровском районе, который располагается на трассе Чкалово – Заветы – Нестеров. Закончены два моста на трассе Свобода – Юдино – Заозерное – Южное, которые проходят через реку Удельную в районе поселков Капустино и Новостроево.

Еще на пяти сооружениях ведутся работы, которые планируется завершить в октябре-ноябре этого года. Их готовность составляет от 30 % до 50 %.

Оставшиеся четыре моста стали переходящими на следующие годы: через Преголю и на Южном обходе, через реку Зеленую в районе поселка Приморье, через реку Бичеву в районе поселка Хрустальное. Там ремонтируют конструктивные элементы.