Житель Советска получил три удара лопатой по лицу в свой день рождения

В Советске на 45-летнего местного жителя, праздновавшего свой день рождения, напал сосед. Он бил именинника лопатой, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что конфликт произошел в частном секторе, где мужчина весело праздновал. В какой-то момент ему позвонил 56-летний сосед, который возмутился шумом. В ответ именинник пригласил недовольного на личный разговор. Тот действительно пришел и трижды ударил соседа по лицу черенком лопаты, которую принес с собой.

Итог – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные кровоподтеки. Заведено уголовное дело.