В мэрии признали необходимость отремонтировать улицу Зоологическую

Вопрос о включении улицы Зоологической в программу капремонта рассмотрят осенью нынешнего года при формировании бюджета на трехлетний период. Об этом глава администрации Елена Дятлова сказала 30 июля во время прямой линии в «ВК». Она согласилась с обратившимся жителем города, который заявил о том, что Зоологическую пора уже привести в порядок.

- Полностью согласна, пора заняться улицей Зоологической. Более того, она сама по себе узкая и с одной стороны полностью отсутствует тротуар, - говорит глава администрации. – Улица Зоологическая сложна тем, что требует изменения геометрии дороги. Сейчас этой улицы в планах нет. Нужно ее включать, это однозначно.

Сегодня в Калининграде на учете 594,6 км дорожной сети, а это 867 улиц. В мэрии говорят, что одновременно ремонтировать все не могут. В этом году занимаются ремонтом и содержанием 580 улиц.