Несмотря на жару, температура воды в Балтике остается +18°С

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Только к выходным вода в Балтийском море у побережья Калининградской области может прогреться до +19...+20°С, сейчас она составляет всего +18°С. Об этом со ссылкой на данные от 29 июля сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Из-за прохладного июля большая часть акватории моря сейчас на 1-2°С холоднее, чем обычно в этот период, отмечают синоптики.

Но грустить не стоит. При этом шанс с комфортом искупаться в море есть в период следующей короткой волны жаркой погоды к понедельнику-вторнику.