В Советске будут судить психически больного мужчину, который ездил по городу на машине и похищал дорожные знаки

В Советске суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, совершившего кражи и оскорбившего сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по заключению экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, в суде рассмотрят вопрос принудительного лечения.

Известно, что в августе 2025-го мужчина ездил по городу на автомобиле, похитил дорожные знаки и другое муниципальное имущество, причинив ущерб бюджету свыше 100 тыс. рублей.

Когда его автомобиль изымали сотрудники полиции, он высказал оскорбления в их адрес.

По иску прокурора мужчину лишили прав в связи с наличием у него психического заболевания.