Девочке из Калининграда удалили гигантскую опухоль в Центре Рошаля

Девочке из Калининграда удалили гигантскую опухоль в Детском центре имени Рошаля в Подмосковье. Образование занимало половину грудной клетки, сообщает минздрав Московской области.

Отмечается, что еще в годовалом возрасте местные врачи выявили у малышки новообразование в грудной клетке, со временем оно росло и в итоге стало критически большим, сдавило легкое, бронхи и даже сместило сердце.

Операция по удалению опухоли была сложной, важно было не задеть жизненно важные сосуды и нервы. Вмешательство прошло успешно и без осложнений: легкое расправилось, и дыхание девочки восстановилось.

Пациентку выписали на 18-й день после операции. Сейчас она чувствует себя хорошо.