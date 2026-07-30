Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 15:35

Заводчица из Москвы отсудила у жительницы Балтийска деньги за элитного щенка

Новая хозяйка собаки выплатила долг 200 тысяч рублей, а также возместила расходы
Александр КАТЕРУША

Заводчица из Москвы отсудила у жительницы Балтийска деньги за продажу элитного щенка породы американский булли. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Еще 18 января 2024 года женщины заключили договор купли-продажи щенка за 350 тысяч рублей. Покупательница передала за собаку только 150 тысяч, остальное обязалась выплатить через месяц, но обещание не сдержала.

В суде клиентка заявила, что никакую собаку не покупала, договор не подписывала и вообще – это поджарок мужа.

Суд изучил переписку сторон и в итоге встал на сторону продавца песика.

Хозяйке пришлось заплатить 200 тысяч, возместить расходы по оплате пошлины, проценты за пользование чужими деньгами. Всего – больше 286.9 тысяч рублей.