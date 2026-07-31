В Калининграде в пятницу будет теплее, чем в Сочи

В Калининградской области сегодня по-настоящему лдетний день. Примерно к 10 утра по всей области воздух прогреется до +25...+27°С. На побережье не исключены дожди и температура чуть понизится – до +22...+24°С.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде и на западе региона до +27...+29°С, после 12-13 часов температура спадет до +23...+26°С.

В центральной и восточной части региона воздух прогреется до +30...+32°С.

Интересно, что в Калининграде сегодня будет теплее, чем в Сочи, где сегодня около +25°С.

В течение суток переменная облачность.