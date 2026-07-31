В Балтрайоне Калининграда открыли новое стоматологическое отделение для взрослых

. Фото: правительство Калининградской области.

Новое стоматологическое отделение № 2 Областной стоматологической поликлиники для взрослых открылось на Аллее Смелых, 109. Пациентов уже принимают, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в соцсетях.

«Провели капитальный ремонт, закупили современное оборудование – все для того, чтобы жители получали качественную помощь, а врачам было комфортно работать. Направили порядка 30 млн рублей», - написал глава региона.

В отделении работают 12 специалистов в две смены. В среднем принимать смогут 200 человек в день.

Губернатор отметил, что для Московского района это первое подобное учреждение. После закрытия отделения в ЦГКБ жителям приходилось обращаться в другие подразделения. Теперь проблема частично решена. В планах и дальше открывать такие отделения, обновлять медтехнику.