. Фото: «Биосфера Балтики»..

Лебеди гибнут и пропадают в Зеленоградском районе. Известно минимум о трех случаях, произошедших с 18 июня по 26 июля в Кумачево, Кремнево и Переславском. Об этом рассказали в телеграм-канале организации «Биосфера Балтики».

Интересно, что в Переславском взрослых лебедей нашли в озере окровавленными, а к приезду волонтеров их тела таинственным образом исчезли.

Причем во всех случаях страдают взрослые птицы, а малыши остаются сиротами. В Переславском неравнодушные поймали и забрали двух птенцов. В Кумачево также спасли лебедят, а вот в поселке Кремнево оставшиеся без родителей детеныши погибли.

Причину случившегося пока не могут назвать – написали заявление в полицию.

Сейчас задача контролировать другие озера и болота близ поселков, на которых также живут птицы. Местных жителей просят не быть равнодушными и вести наблюдение.

Сообщить об исчезновении или гибели птиц можно по номеру: +7 962 263-37-75. Желательно снять происходящее на видео.